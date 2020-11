Argentina detecta nova nuvem de gafanhotos próxima da divisa com o Brasil

O governo da Argentina detectou na última sexta-feira uma nuvem de gafanhotos que está a poucos quilômetros do Rio Grande do Sul. No entanto, esse gafanhoto não é do mesmo tipo do que se aproximou do Brasil em agosto. Essa espécie, conhecida como tucura, não costuma se locomover a grandes distâncias edit

247 - Na última sexta-feira (27), o governo da Argentina detectou, por meio do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa), uma nova nuvem de gafanhotos que está a poucos quilômetros do Rio Grande do Sul. A reportagem é do portal G1.

A novem está localizada nas cidades de Campo Viera e Itacaruaré, na província de Misiones, que faz divisa com as cidades brasileiras de Rincão Vermelho e Porto Xavier.

No entanto, esse gafanhoto não é do mesmo tipo do que se aproximou do Brasil em agosto. Essa espécie, conhecida como tucura, não costuma se locomover a grandes distâncias, acrescenta a reportagem.

