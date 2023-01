Argentinos atacam casal de brasileiros com gestos racistas em SC e dono de restaurante ainda pede para vítimas fazerem silêncio

Apoie o 247

247 - Um casal relatou ter sofrido racismo de turistas e funcionários dentro de um restaurante de lanches em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, na quarta-feira (25). Um boletim de ocorrência de injúria racial foi registrado contra o estabelecimento na tarde desta quinta-feira (26). As informações são do portal G1.

Segundo uma das vítimas, Danielly Machado Sousa da Silva, 26 anos, um grupo de turistas argentinos teria comparado o casal, que lanchava no momento, à imagem de um macaco comendo hambúrguer. O desenho integra o layout do restaurante.

"Estavam rindo da gente, e por algumas vezes chegamos a achar que tivesse algo estranho conosco. Até que um dos adolescentes apontou para nós e para um macaco que estava desenhado na parede", relatou.

Conforme Danielly, ao entender o que havia ocorrido, o casal chamou um dos atendentes para que o estabelecimento tomasse uma atitude em relação ao constrangimento que estavam passando.

Os funcionários, no entanto, teriam pedido ao casal para que revelassem a agressão.

"O garçom, ao dirigir a palavra para nós, fez movimentos com as mãos pedindo calma e fazendo o som de "xiuuu" (silêncio) com a boca, falando que não era motivo para [o casal] se comportar daquela forma", contou.

Danielly relatou que o garçom que pediu silêncio ao casal justificou que a injúria racial era praticada por um grupo de adolescentes, por isso, deveriam relevar.

