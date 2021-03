Bolsonaristas derrubam outdoor em defesa de Lula em Passo Fundo e coletivo reage: "não nos calarão"

Vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um grupo de pessoas derrubando um outdoor que defendia a inocência de Lula na cidade gaúcha. "Nosso coletivo não se deixará intimidar e continuará com todas as ações", reagiu o grupo #AnulaSTF edit

247 - Um grupo de bolsonaristas armados derrubou um outdoor em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, instalado em frente à Universidade Passo Fundo (UPF), na cidade gaúcha de Passo Fundo.

Com ajuda de uma serra elétrica, os sujeitos demoliram a placa e celebraram com gritos guturais. As imagens teriam sido gravadas por um policial militar e viralizaram nas redes sociais.

Em nota, o coletivo #AnulaSTF, responsável pelo outdoor, disse que o ato de vandalismo não irá intimidá-los. "Nosso coletivo não se deixará intimidar e continuará com todas as ações #ANULASTF #LULAÉINOCENTE, em especial com a instalação de outdoors reforçando o pedido para a anulação dos processos fraudulentos contra o Presidente Lula", diz o coletivo.

Assista à derrubada do outdoor em defesa de Lula:

Leia a nota na íntegra:

NOTA DO COLETIVO #ANULASTF

No dia de ontem, 21/03/2021, na cidade de Passo Fundo/RS, um grupo de apoiadores do atual governo organizou-se para destruir, com atos insanos e de vandalismo, outdoor instalado na BR 285, defronte a UPF - em espaço vendido pela empresa fabricante do outdoor para o coletivo estadual #AnulaSTF, e que estampou a imagem de Lula com a afirmação de que é inocente. Informamos que estamos tomando todas as medidas judiciais cabíveis, buscando inclusive reparação cível.

Para reforçar nossa ação, estamos fazendo contato com as mídias alternativas e com vereadores e deputados petistas, e também com os juristas pela democracia.

Nosso coletivo não se deixará intimidar e continuará com todas as ACÕES #ANULASTF #LULAÉINOCENTE, em especial com a instalação de outdoors reforçando o pedido para a anulação dos processos fraudulentos contra o Presidente Lula.

NÃO NOS CALARÃO!

Margarete Sandrini / SC

Carlos César Vieira- DUDA / SC

Flávia Martins Costa / RS

Inês Serenza / MS

CID Antônio Araújo Dias / MG

Fernando Vaz /MG Munish / MG

Coordenação nacional do Coletivo: #AnulaSTF

