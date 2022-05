Botijão de gás mais caro do país está em Santa Catarina, custando R$ 160

Apoie o 247

247 - Santa Catarina é o estado o botijão de gás mais caro do país, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O botijão mais caro foi encontrado no município de Caçador, a R$ 160 entre 1° e 7 de maio, de acordo com a agência.

Por outro lado, os botijões mais baratos foram encontrados em Saquarema (RJ) e Feira de Santana (BA), custando R$ 88.

A agência pesquisou 3.907 postos em todo o país e apontou que o preço médio foi de R$ 113,11. Na semana anterior, última semana de abril, o botijão custava em média R$ 113,50, a maior da série histórica, iniciada em 2001.

O valor representa 9,4% do salário mínimo, o patamar mais elevado desde março de 2007, quando o botijão custava R$ 33,06 e o salário mínimo era de R$ 350.

