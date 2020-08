Câmera flagra cliente arrancando cabelo e colocando em lanche antes de reclamar a vendedor

247 - O dono de uma banca de lanches, em Mandaguaçu, no norte do Paraná, foi surpreendido ao ver imagens gravadas pela câmera do estabelecimento, que registrou uma cliente puxando o próprio cabelo e colocando no cachorro-quente que havia comprado. A reportagem é do portal G1.

Em seguida, a cliente se dirigiu ao empresário para reclamar, após comer quase todo o lanche, que havia encontrado cabelo na comida, e pediu um segundo cachorro-quente, como compensação.

Segundo a reportagem, o dono do estabelecimento lamentou: “Eu acho que deu na cabeça dela: ‘cara, eu não vou pagar esse lanche'. A atitude que ela fez eu perdoo, mas é lamentável. Espero que ela não faça novamente”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.