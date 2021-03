Caminhão invade museu, atravessa avenida e causa estragos em Londrina

De acordo com uma câmera de segurança de Londrina (PR), o caminhão saiu por um portão lateral do museu e bateu contra a traseira de um carro estacionado. E, depois de correr por uma avenida movimentada, colidiu contra um ponto de ônibus edit

247 - Um caminhão invadiu na manhã de segunda-feira (22) o terreno de um museu e atravessou uma avenida de Londrina, na região norte do Paraná. O veículo bateu contra uma motocicleta e derrubou o portão do Museu Histórico da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

De acordo com uma câmera de segurança, o caminhão saiu por um portão lateral do museu e bateu contra a traseira de um carro estacionado. E, depois de correr por uma avenida movimentada, colidiu contra um ponto de ônibus. As informações foram publicadas pelo portal G1.

O motorista do caminhão disse que o veículo ficou sem freios. O condutor não pulou do caminhão.

Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista do caminhão e o motociclista sofreram ferimentos leves. Uma pedestre também foi atingida de raspão, mas sem ferimentos graves.

O veículo foi guinchado.

