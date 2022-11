Chuvas não param e dificultam resgate na BR-376; defesa civil alerta para risco de desabamento

Apoie o 247

ICL

247 - A Defesa Civil do Paraná alertou na terça-feira (29) que parte da rodovia Br-376, atingida por um deslizamento de terra na segunda-feira (28) devido às fortes chuvas registradas no litoral, está instável e corre o risco de desabar. O deslizamento, na altura do km 669, em Guaratuba, arrastou ao menos 15 carros e seis caminhões. Até o momento, segundo as equipes de resgate, duas pessoas morreram e seis já foram resgatadas com vida.

"Essa terra tem um peso muito grande sobre a pista, e uma pista que está sobre uma região suspensa, correndo o risco, inclusive, de desabar a pista. É um cenário muito complexo de ser trabalhado, disse o coordenador da Defesa Civil do Paraná, coronel Fernando Shunig, de acordo com o G1.

De acordo com o geólogo Renato Lima, do Centro de Apoio Científico em Desastres da Universidade Federal do Paraná (Cenacid/UFPR), o monitoramento das encostas deve ser feito de forma constante e o trabalho de retirada da terra só deve avançar quando parar de chover.

Ainda conforme a reportagem, “a estrada está interditada nos dois sentidos. O posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fica no km 662 da BR-376. Dali até o km 669, onde houve o deslizamento, somente pessoas e veículos que trabalham nas buscas estão autorizados a passar”.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.