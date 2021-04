Conversa de bandido, afirma Pimenta sobre intenção de Bolsonaro em mudar objetivos da CPI da Covid em conversa com Jorge Kajuru

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) criticou Jair Bolsonaro pela intenção em mudar o objetivo da CPI da Covid, conforme ficou demonstrado em uma conversa gravada pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO).

"Conversa de Bandido. Tem que mudar objetivo da CPI, diz Bolsonaro em telefonema a Jorge Kajuru @congemfoco", afirmou o parlamentar no Twitter.

No diálogo, Bolsonaro afirmou que é necessário "fazer do limão uma limonada", em referência à pretensão de perseguir ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores e prefeitos com a CPI.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.