Covid matou 44 gestantes ou puérperas entre janeiro e maio no RS

247 - De janeiro a maio de 2021, a Covid causou a morte de 44 gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto) no Rio Grande do Sul. Ao longo do ano passado, o total havia sido de seis óbitos. Os dados são do Boletim Epidemiológico de Mortalidade Materna Infantil do RS, divulgado pela Secretaria de Saúde. A reportagem é do portal G1.

A alta nos números está ligada ao agravamento da pandemia e à variante P.1, originada em Manaus, que é predominante no estado, como observa o médico Paulo Sérgio da Silva Mário, integrante da Política da Saúde da Mulher, da secretaria.

"Embora o dado do ano anterior a gente tivesse somente seis [óbitos] por Covid, tinha alguns por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), na época de verão, que normalmente não temos outros vírus respiratórios causando morte de mulheres. Talvez haja mortes Covid que não tenham sido notificadas", explica.

