Crítica em rede social leva PM do Paraná a prender homem por desacato

Por conta de um comentário feito em uma rede social, a PM da cidade de Apucarana, no Paraná, foi até a casa do homem para prendê-lo por desacato edit

247 - Um homem de 64 anos foi preso neste domingo (22), após fazer críticas da ação policial em redes sociais, o que foi considerado pela Polícia Militar como desacato.

O comentário foi realizado no perfil de uma rede social de um órgão de imprensa da cidade de Apucarana, no Paraná, que havia noticiado uma ação preventiva feita pela PM na última sexta-feira (20), quando 44 veículos foram abordados na zona rural da cidade.

De acordo com reportagem do TNOnline, a polícia identificou o endereço do homem e o prendeu porque ele comentou a seguinte frase: "esses coitados dependem dos veículos e vem esses ratos para tomar o trabalho deles".

Ainda de acordo com o site, ao ser preso em sua casa, no Jardim Portal do Lago, ele demonstrou indignação, alegando que tinha direito à liberdade de expressão.