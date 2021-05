"Datafolha confirma: Brasil voltou a ter esperança", diz Gleisi sobre disparada de Lula

"Pesquisa também confirma que não dá para seguir com Bolsonaro", avaliou a deputada e presidente do PT sobre o levantamento que aponta Lula com 41% das intenções de voto já para o primeiro turno de 2022 edit

247 - Após divulgação nesta quarta-feira (12) da pesquisa Datafolha que mostra uma disparada do ex-presidente Lula, que aparece com 41% das intenções de voto já no primeiro turno, contra 23% de Jair Bolsonaro, a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o Brasil voltou a ter esperança e concluiu não ser possível seguir adiante com o atual governo.

"Datafolha confirma: o Brasil voltou a ter esperança na reconstrução do país, com crescimento e justiça social, como foi nos governos do Lula. Pesquisa também confirma que não dá para seguir com Bolsonaro. É hora de lutar pela vida do povo, com pés no chão e fé no futuro", disse a parlamentar pelo Twitter.

