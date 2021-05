Defesa pede exame de sanidade mental do jovem responsável pelo atentado em Saudades (SC)

O juiz Caio Lembruber Taborda, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não deferiu o pedido até o momento, pois Fabiano Kipper Mai segue intubado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Beneficente de Pinhalzinho após tentativa de suicídio edit

247 - A defesa de Fabiano Kipper Mai, jovem de 18 anos responsável pelo atentado na creche Aquarela, em Saudades, Oeste catarinense, que deixou cinco mortos, três crianças e duas professoras, pediu à Justiça exame para avaliar sua sanidade mental.

Segundo o advogado Kleber dos Passos Jardim, Fabiano era antisocial. "Um menino fechado, conversava pouco, não tinha amigos, e se trancava no quarto com os jogos de tiros e violência", afirmou à Folha de S.Paulo.

Ele revelou que o jovem sofreu bullying na escola: "A gente não sabe a proporção do bullying, o que incomodava ele. Mas o comportamento é típico desses massacres em escolas que infelizmente aconteceram aqui no Brasil e internacionalmente. Está encaminhando para essa linha, ele tem características de ser esse tipo de pessoa".

Já os pais são descritos como "pessoas muito simples, analfabetos". "O pai e a mãe estão sem condições, tanto pelas vítimas quanto pelo Fabiano. É como se eles tivessem perdido o filho, seja pela questão prisional, de ficar anos preso, seja pela questão clínica, de que ele pode morrer. Estão tentando aceitar essa situação", disse o defensor.

Outros advogados haviam sido indicados pela Justiça catarinense para o caso, mas, por serem da região de Saudades, se negaram a defender Fabiano.

O juiz Caio Lembruber Taborda, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não deferiu o pedido até o momento, pois Fabiano segue intubado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Beneficente de Pinhalzinho após tentativa de suicídio. Por isso, não prestou depoimento.

Taberda determinou a quebra de sigilo do suspeito, após solicitação do promotor Douglas Dellazari. Um notebook, um pendrive, um video game e um jogo da série GTA foram apreendidos, assim como o facão e a faca do crime e R$ 11 mil em dinheiro.

O juiz também converteu a prisão em flagrante de Fabiano em prisão preventiva. Taborda acatou, no mesmo despacho, pedido do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante de Fabiano em prisão preventiva.

Com informações da Folha de S.Paulo.

