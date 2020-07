Deltan defende cooperação ilegal com FBI e é enquadrado por Tacla Duran

247 - O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná reagiu à reportagem da agência Pública e do Intercept Brasil que mostraram ilegalidades na cooperação da Lava Jato com o FBI.

"Não é de hoje que a Lava Jato sofre ataques, com teorias da conspiração e informações não confirmadas sem qualquer base na realidade. Nosso trabalho está sujeito - e sempre esteve - à fiscalização do Poder Judiciário em várias instâncias e da própria estrutura funcional do MPF", disse Deltan Twitter.

O advogado Rodrigo Tacla Duran, que denunciou a indústria da delação premiada na operação, respondeu com ironia ao procurador. “Todo ser que é pego em flagrante errando tenta: 1º Se fazer de vítima. 2º Justificar o erro. 3º Inverter a situação: vítima x réu”, escreveu Duran pelo Twitter.

