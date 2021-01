Deputado apresenta projeto para mudar trecho racista do hino do Rio Grande do Sul

Proposta do deputado estadual Luiz Fernando Mainardi vem após embate em Porto Alegre, quando a bancada negra de vereadores se recusou a levantar para a execução do hino gaúcho edit

Revista Fórum - No dia 1º de janeiro, quando foi realizada a cerimônia de posse dos novos vereadores de Porto Alegre (RS), uma cena repercutiu nacionalmente: a primeira bancada negra da história do legislativo da capital gaúcha se recusou a levantar para a execução do hino do Rio Grande do Sul.

O gesto de protesto, encampado pelos vereadores Karen Santos (PSOL), Bruna Rodrigues (PCdoB), Daiana Santos (PCdoB), Laura Sito (PT) e Matheus Gomes (PSOL), se deu pelo fato de um dos trechos do hino ser considerado racista.

“Povo que não tem virtude acaba por ser escravo”, diz o trecho em questão.

