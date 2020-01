Deputado bolsonarista diz que toda mulher gosta de sofrer assédio: “Massageia o ego”

O deputado estadual Jessé Lopes (PSL-SC) criticou a campanha do “Não é Não” promovida por feministas durante o Carnaval para combater o assédio. Mas, de acordo com o parlamentar, toda mulher gosta de ser assediada. "Quem, seja homem ou mulher, não gosta de ser ‘assediado(a)’?", questionou edit

247 - O deputado estadual Jessé Lopes (PSL-SC) criticou a campanha do “Não é Não” promovida por feministas durante o Carnaval para combater o assédio. Mas, de acordo com o parlamentar, toda mulher gosta de ser assediada. “Não sejamos hipócritas! Quem, seja homem ou mulher, não gosta de ser ‘assediado(a)’? Massageia o ego, mesmo que não se tenha interesse na pessoa que tomou a atitude”, escreveu ele no Facebook.

“Após as mulheres já terem conquistado todos os direitos necessários, inclusive tendo até, muitas vezes, mais direitos que os homens, hoje as pautas feministas visam em seus atos mais extremistas tirar direitos. Como, por exemplo, essa em questão, o direito da mulher poder ser ‘assediada’ (ser paquerada, procurada, elogiada…). Parece até inveja de mulheres frustradas por não serem assediadas nem em frente a uma construção civil”, continuou. “Toda mulher sabe lidar com assédio”.