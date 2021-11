Desembargadores são flagrados em conversa íntima: "levarei duas. A loira é do Xisto" (vídeo)

Dois desembargadores do TJPR supostamente falavam sobre mulheres durante uma conversa íntima gravada e transmitida no canal do tribunal edit

Por Isadora Teixeira, Metrópoles - Desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) foram gravados em meio a uma conversa íntima, na qual supostamente referem-se a mulheres. O diálogo pessoal ocorreu durante a sessão da 1ª Câmara Criminal na quinta-feira (25/11).

O presidente do colegiado, desembargador Paulo Edison de Macedo Pacheco, perguntou ao desembargador aposentado Antônio Loyola Vieira se ele foi a um determinado local, sem especificar onde seria. Loyola respondeu que não pôde ir, mas tentaria estar presente no dia seguinte. Depois, Pacheco diz: “Vou levar as duas lá para você ver. Uma para você e uma para o Xisto. A loira é do Xisto”. De repente, uma pessoa não identificada alerta ao presidente que a sessão está ao vivo.

Leia a íntegra no Metrópoles.

