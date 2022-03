Eduardo Leite renuncia ao cargo de governador do Rio Grande do Sul

Apoie o 247

247 - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou na tarde desta segunda-feira (28) sua renúncia ao cargo. Anúncio foi feito em vídeo

Em seu discurso feito em vídeo, Leite fala que sua renúncia se dá no contexto de uma "construção nacional" e não fala sobre disputar uma candidatura presidencial. Em tom pré-candidato, ele afirmou que deve rodar o país para ouvir e acompanhar de decisões do PSDB.

“A renúncia abre muitas possibilidades e não me retira nenhuma”, afirmou Leite, segundo o Estado de S. Paulo. "Renunciar ao mandante me abre possibilidades, todas elas, então é neste momento que eu me abro para me apresentar e ser onde mais possa dar minha contribuição", acrescentou. O vice, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), deve assumir o posto na próxima quinta-feira (31).

O governador Eduardo Leite foi derrotado pelo governo de São Paulo, João Doria, nas prévias do PSDB para a candidatura presidencial do partido. Segundo a pesquisa Datafolha mais recente, João Doria tem 2% de intenções de voto, enquanto Eduardo Leite tem 1%.

