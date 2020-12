Enquanto Santa Catarina é castigada por chuvas, Bolsonaro se diverte em pescaria com Ratinho

No estado que já registrou 17 mortes em razão de fortes chuvas, Jair Bolsonaro, ministros do governo e o apresentador Ratinho participaram nesta terça-feira (22) de pescaria em São Francisco do Sul edit

247 - Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira (22) de uma pescaria no município de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, onde está de férias desde o último dia 19.

Bolsonaro estava acompanhado do apresentador Ratinho, do secretário da Pesca, Jorge Seif Jr., e do ministro das Comunicações, Fábio Faria. Sem o uso de máscara, o mandatário causou aglomeração ao parar para cumprimentar e tirar selfies com apoiadores.

Fabio Faria chegou a divulgar vídeo em suas redes registrando a diversão. O ministro apagou em seguida o registro.

Enquanto Bolsonaro se diverte em Santa Catarina, o estado registra 17 pessoas mortas vítimas das fortes chuvas que atingiram o estado entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira da semana passada.

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, foram registrados 14 óbitos em Presidente Getúlio, dois em Rio do Sul e um em Ibirama. Até o momento, 184 pessoas estão desabrigadas e 284 desalojadas.

