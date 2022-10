Ex-juiz Sergio Moro, condenado pelo Supremo e pela ONU, pode ser derrotado em eleição para o Senado no Paraná

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato à reeleição Alvaro Dias (Podemos) aparece com 41% dos votos válidos, e Sergio Moro (União Brasil) tem 35% na disputa pela vaga do Paraná ao Senado, de acordo com pesquisa Ipec divulgada neste sábado (1º), véspera da eleição.

A pesquisa foi feita de quinta-feira (29) até este sábado, com 1.504 eleitores.

Paulo Martins (PL) aparece em terceiro lugar, com 14% dos votos válidos. Em seguida aparece Rosane Ferreira (PV), com 3%. Aline Sleutjes (Pros) e Orlando Pessuti (MDB) têm 2%. Dr Saboia (PMN), Desiree (PDT) Laerson Matias (PSOL) e Roberto França da Silva Junior (PCO) registraram 1% das intenções de voto.

A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-04355/2022. A confiabilidade, segundo o Ipec, é de 95%

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.