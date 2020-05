Festas privadas de Jurerê Internacional geram revolta durante quarentena em SC

Festas privadas ignoram as restrições impostas pelo isolamento. Os registros de aglomeração são publicados nas redes sociais dos próprios participantes das festas, e provocaram críticas de moradores da capital catarinense edit

247 - Dentro de mansões embaladas por música eletrônica em Jurerê Internacional, em Florianópolis, a quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus não pegou. Festas privadas ignoram as restrições impostas pelo isolamento. Os registros de aglomeração são publicados nas redes sociais dos próprios participantes das festas, e provocaram críticas de moradores da capital catarinense. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

O bairro de alto padrão, que é conhecido por atrair visitantes de várias cidades em busca de festas, entrou na mira de perfis criados nas redes sociais para denunciar desrespeito aos decretos de ações de combate à Covid-19 em Santa Catarina.

“As festas nos 'beach clubs' estão paradas por causa das proibições, mas aí estão se realizando até com mais intensidade nas casas”, diz o diretor jurídico da Associação de Proprietários e Moradores de Jurerê Internacional, Luiz Carlos Zucco.

