Filho de Lula acusa Lava Jato de vazar documentos ilegalmente

De acordo com a defesa de Fabio Luis Lula da Silva, o Lulinha, jornalistas estão tendo acesso "amplo e irrestrito" aos autos por meio de uma senha fornecida pela assessoria de imprensa da Justiça Federal

O filho do ex-presidente Lula, Fabio Luis Lula da Silva, o Lulinha, questionou a operação Lava Jato em Curitiba de divulgar documentos relacionados à operação Lava Jato irregularmente.

"Revelou-se, assim, que as informações acobertadas pelo 'Sigilo Nível 1' do sistema e-proc —que somente deveriam ser acessíveis a 'usuários internos [desembargadores, juízes, servidores e auxiliares autorizados da Justiça Federal da 4ª Região] e partes do processo' — estão sendo livremente visualizadas (e posteriormente divulgadas!)", diz trecho de documento, ao qual o UOL teve acesso.