Filho de militante petista assassinado diz que visita de tio a Bolsonaro foi decisão individual

247 - Leonardo Miranda de Arruda, filho de Marcelo Arruda, militante do PT morto por um bolsonarista em Foz do Iguaçu, no dia 9 de julho, afirmou que a visita de um tio a Jair Bolsonaro (PL), nesta quarta (20), foi uma decisão individual do familiar. A entrevista foi publicada nesta quarta pelo blog da Andréia Sadi, no portal G1.

"A família vem por meio deste declarar que a ida do tio José ao Palácio do Planalto reflete uma decisão individual do mesmo e não de toda família que espera que não seja feito uso político da visita. O foco de toda família é seguir acompanhando o processo criminal em curso", disse Miranda de Arruda.

O policial penal federal Jorge Guaranho, que matou o petista, virou réu por homicídio qualificado.

