Gleisi associa dono do Madero a Bolsonaro e Paulo Guedes

"É o interesse econômico acima de tudo e de todos, não importando quem esteja na frente", diz a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR)

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), usou suas redes sociais nesta terça-feira (24) para criticar Junior Durski, dono da rede de restaurantes Madero, associando a ideologia do empresário a concepção política ultraliberal de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes.

Durski gravou um vídeo tentando minimizar a pandemia do novo coronavírus, afirmando: "Não podemos [parar] por conta de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, sei que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil", segundo informação do jornal Folha de São Paulo.

“Dono do Madero é a cara dos adeptos do ultraliberalismo e bolsonaristas, como Guedes. Têm o PR da República como espelho, que não pensou duas vezes em assinar suspensão dos salários. É o interesse econômico acima de tudo e de todos, não importando quem esteja na frente”, diz a deputada Gleisi Hoffmann

Confira o tweet: