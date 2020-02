Gleisi: Bolsonaro é um mentiroso e seu projeto econômico é um fracasso

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, desmentiu Bolsonaro, que tentou culpar o PT pelo fracasso econômico que encontra-se o País. “Deixe de ser mentiroso Bolsonaro, seu projeto econômico é um fracasso. Culpar o PT não cola mais. Vai pro quinto ano que não governamos”, disse ela edit

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais na manhã deste sábado para desmentir Bolsonaro, que tentou culpar o PT pelo fracasso econômico que encontra-se o País. “Deixe de ser mentiroso Bolsonaro, seu projeto econômico é um fracasso. Culpar o PT não cola mais. Vai pro quinto ano que não governamos”, disse ela.

No início da manhã deste sábado, Bolsonaro postou em suas redes mais uma vez o bordão “culpa do PT”: “Foram anos de destruição do PT e seus aliados”, disse ele.

Gleisi aproveitou para destacar o foco do caos ecônomico brasileiro: "A situação é culpa da política neoliberal de Temer e aprofundada por vc. Sem investimento, sem valorização do salário mínimo, redução do Bolsa Família", expôs.

Veja: