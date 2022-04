Gleisi: gasolina brasileira entre as mais caras do mundo é contradição que só o entreguismo pode promover

A presidente do PT repercutiu o levantamento divulgado pela consultoria Global Petrol Prices e destacou que o preço do combustível no Brasil está 15% acima da média mundial edit

Apoie o 247

ICL

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou nesta quarta-feira (20) a política de preços da Petrobrás e citou a gasolina, que tem um valor médio superior a R$ 7 o litro.

"Gasolina no Brasil é das mais caras do mundo, 15% acima da média praticada em 170 países, apesar de estarmos entre os dez maiores produtores. Contradição que só a malfadada política entreguista pode promover. Venderam refinarias e ainda dolarizaram o preço. Tá tudo muito errado", escreveu a parlamentar no Twitter.

A deputada fez referência ao levantamento no site da consultoria Global Petrol Prices, com dados para a segunda-feira da semana passada (11). As estatísticas apontaram que o preço médio da gasolina está em R$ 7,22 no Brasil, acima da média mundial (R$ 6,29).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gasolina no Brasil é das mais caras do mundo, 15% acima da média praticada em 170 países, apesar de estarmos entre os dez maiores produtores. Contradição que só a malfadada política entreguista pode promover. Venderam refinarias e ainda dolarizaram o preço. Tá tudo muito errado. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 20, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE