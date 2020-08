Gleisi: Moro tem de ser processado e publicamente pedir desculpas a Lula e Haddad

“Moro tem de ser processado e publicamente pedir desculpas a Lula e Haddad”, defendeu Gleisi Hoffmann, referindo-se ao fato da PF ter revelado que as acusações feitas por Antonio Palocci e vazada pelo então juiz Sergio Moro, às vésperas das eleições de 2018, não possuem provas edit

247 - A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas rede sociais neste domingo (16) para condenar mais uma arbitrariedade cometida pelo juiz Sergio Moro. A Polícia Federal concluiu que as acusações feitas por Antonio Palocci e vazada pelo então juiz Sergio Moro às vésperas das eleições de 2018, sobre um suposto caixa milionário de propinas para Lula administrado pelo banqueiro André Esteves, do BTG, não têm provas e foram todas desmentidas pela investigação.

“E agora? O vazamento criminoso da deleção por Sérgio Moro interferiu nas eleições de 18.Moro tem de ser processado e publicamente pedir desculpas a Lula e Haddad. Ele sabia q a delação era mentirosa. E a Globo? Vai dar essa notícia c/ o mesmo estardalhaço?”, disse a presidente do PT em post no Twitter.

De acordo com a PF, depoimentos de testemunhas e de delatores desmentiram a delação de Palocci, que ganhou prisão domiciliar, além de benefícios em seus processo em troca da delação.

O delegado Marcelo Daher encerrou o inquérito sem indiciar os acusados e afirmando que as informações dadas por Palocci em sua delação "parecem todas terem sido encontradas em pesquisas de internet", sem "acréscimo de elementos de corroboração, a não ser notícias de jornais".

