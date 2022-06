Gleisi: 'o TJ de SP precisa decidir em favor da jornalista Patrícia Campos Mello'

Em referência a Jair Bolsonaro, a presidente nacional do PT também criticou essa "gente que espalha mentira e ódio pra todo lado" edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), disse nesta segunda-feira (27) que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) "precisa decidir em favor da jornalista Patrícia Campos Mello", após Jair Bolsonaro (PL) acusar a repórter de querer sexo em troca de informações com entrevistados. Ela denunciou, em 2018, esquema de financiamento e propagação de fake news a favor do bolsonarismo na campanha eleitoral daquele ano.

"Tribunal de Justiça de São Paulo precisa decidir em favor da jornalista Patrícia Campos Mello, vítima de ofensa de cunho sexual de Bolsonaro. Só o judiciário pode colocar freio nessa gente que espalha mentira e ódio pra todo lado. É fundamental pra democracia e pedagógico", escreveu a parlamentar no Twitter.

Em fevereiro de 2020, Bolsonaro afirmou que "ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim [risos dele e dos demais]".

— Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 27, 2022

