Instituições precisam reagir à violência de Bolsonaro, diz Gleisi

Presidente do Partido dos Trabalhadores protestou contra as ameaças feitas por Jair Bolsonaro num clube de tiro

247 – A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), protestou contra as ameaças feitas por Jair Bolsonaro numa encenação num clube de tiro, nesta segunda-feira. "Inadmissível a ameaça de Bolsonaro contra a esquerda feita num clube de tiros. Novamente, ele voltou a falar em acabar com "comunistas", enquanto mirava uma pistola contra um alvo vermelho. Bolsonaro quer transformar as eleições em pancadaria e morte. As instituições precisam reagir", postou ela, em seu twitter.

Depois de ser ironizado pelo influenciador Cauê Moura, por não ter conseguido disparar os tiros, Bolsonaro também fez um post que pode ser encarado como uma clara ameaça de morte .

