Internautas pedem prisão de Nego Di após ataques transfóbicos à Linn da Quebrada

Apoie o 247

ICL

Por Ranyelle Andrade, Metrópoles - Nego Di voltou a fazer comentários transfóbicos, dessa vez contra Linn da Quebrada. Revestidas de piadas de gosto bastante duvidoso, as falas foram feitas durante em seu espetáculo de stand up comedy, mas acabaram viralizando na web e gerando revolta.

O ex-BBB chegou a falar dos órgãos genitais de Lina e do beijo que ela deu em Maria durante o reality show, em tom bastante preconceituoso. “Travesti pegou uma ‘mina’, beijou uma ‘mina’. Que isso? Os travecos querem me enlouquecer?”, diz ele em um dos trechos mais chocantes do show.

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE