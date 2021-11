Jorginho Mello diz que PL deu carta branca a Valdemar Costa Neto "para acertar com Bolsonaro"

O senador ainda declarou que o PL não fará coligações com partidos que não estejam alinhados ao projeto de reeleição de Bolsonaro em 2022 edit

247 - O senador bolsonarista Jorginho Mello (PL-SC) afirmou nesta quarta-feira (17) que durante reunião do PL, os dirigentes partidários concordaram, por unanimidade, dar "carta branca" para o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, acertar a filiação de Jair Bolsonaro ao partido.

“O partido está dando ao presidente Valdemar [Costa Neto] carta branca para acertar com o presidente Bolsonaro todas as arestas e possibilidades em qualquer canto do Brasil”, disse ele em entrevista coletiva.

De acordo com o senador, o PL não fará coligações com partidos que não estejam alinhados ao projeto de Jair Bolsonaro para a reeleição em 2022.

Em São Paulo, por exemplo, disse Jorginho Mello, a legenda deve abandonar Rodrigo Garcia, candidato de João Doria (PSDB) para sua sucessão, e construir uma outra candidatura. "O partido, o presidente Valdemar, vão fazer um mapa do Brasil e ver [as alianças] estado por estado”.

