Jornalista de Santa Catarina acusa candidato do PT Décio Lima de cometer "racismo" por candidata a vice ser negra (áudio)

Sob o argumento infundado de 'racismo reverso', jornalista Eduardo Grassi ficou ofendido com o fato do petista exaltar a candidatura de Bia Vargas edit

247 - O jornalista Eduardo Grassi, do Portal Chapecó, de Santa Catarina, acusou o candidato do PT ao governo do Estado, Décio Lima, de cometer 'racismo reverso' por um motivo que causou perplexidade nos internautas nas redes sociais.

Grassi acusou Décio de cometer “racismo com outras cores” ao ressaltar que sua candidata, Bia Vargas, é negra.

“Você fala em todos os locais que tem uma vice negra, isso também diz racismo com outras cores, de outras decendências”, disse o jornalista.

Ela ainda ressaltou que sente um “descontentamento” com Décio e prometeu escrever uma matéria no portal com suas “denúncias”.

O jornalista Eduardo Grassi, do Portal Chapecó, teve a PACHORRA de mandar ESTA mensagem para o candidato do PT ao governo de Santa Catarina, @deciolimapt: pra ele, Décio reafirmar a importância de ter uma mulher negra (@biavargas40) como vice é "RACISMO contra pessoas brancas". pic.twitter.com/t5VIRZCbx2 September 13, 2022

Entenda por que não existe 'racismo reverso':

