Jornalista e escritor Fábio Campana morre vítima da Covid-19, em Curitiba

247 - O jornalista e escritor Fábio Campana morreu neste sábado (29) vítima da Covid-19, em Curitiba (PR). Ele tinha 74 anos.

Campana publicava colunas em uma rede de jornais do interior paranaense e fazia comentários políticos para uma rádio. Era editor de uma revista e diretor de uma editora.

O escritor publicou os livros como Restos Mortais, Paraíso em Chamas, O Guardador de Fantasmas, No Campo do Inimigo, O último dia de Cabeza de Vaca, Ai, Todo o Sangue e A Árvores de Isaías.

Em dezembro de 2014, o governo do Paraná condecorou o jornalista com a Ordem Estadual do Pinheiro.

