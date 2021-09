Jornalista é intimado após noticiar participação de juíza em ato bolsonarista no dia 7 de setembro

A juíza Isabelle Papafanurakis Ferreira Noronha alega que um jornalista alterou uma foto em que ela aparece num hotel em ato pelo fechamento do STF, mas confirmou que esteve no hotel no dia da manifestação edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A juíza Isabelle Papafanurakis Ferreira Noronha, da 6ª Vara Criminal de Londrina, intimou o jornalista José Adalberto Maschio após ele noticiar em seu perfil em uma rede social que Noronha havia participado de ato bolsonarista em São Paulo no dia 7 de setembro que pedia o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF).

O jornalista compareceu, nesta segunda-feira (27), ao 5º DP (Distrito Policial) de Londrina, segundo a Folha de Londrina.

Em sua publicação nas redes sociais, Maschio compartilhou uma foto em que Noronha aparece no hall de um hotel na capital paulista usando uma peruca verde e amarela, acompanhada de outras quatro pessoas, uma delas empunhando um cartaz com os dizeres “Supremo é o povo”.

PUBLICIDADE

A juíza pede a retirada do conteúdo da página do jornalista no Facebook e a retratação “em todos os meios de comunicação em que a informação falsa foi indevidamente veiculada”.

Como o jornalista colocou uma seta na cabeça de Noronha para identificar a juíza, a magistrada, no boletim de ocorrência, afirmou que a imagem foi alterada, colocando uma marcação “sobre a cabeça de uma pessoa não identificada na foto, indicando que esta pessoa, não nominada, seria a pessoa da dra. Isabelle”.

PUBLICIDADE

No entanto, ela confirmou que estava no hotel com sua família e amigos vestindo as cores da bandeira nacional no dia 7 de setembro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE