Jovem negro é agredido e humilhado por segurança de supermercado em Santa Catarina

247 - Renan Rodrigues, 27 anos, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de Santa Catarina por lesão corporal dentro do supermercado Big, no shopping Iguatemi, em Florianópolis. O rapaz , que trabalha no shopping, disse ter sido agredido por um segurança do mercado. O caso ocorreu na noite de terça-feira (7).

De acordo com seu relato publicado nas redes sociais, ele saiu do local porque não encontrou o produto que queria, mas um segurança o abordou, segurou violentamente pelo braço e o carregou de volta para a loja, o acusando de furto e formação de quadrilha.

“Foi um caso de racismo. Ele me deu uma chave de pescoço, me arrastou para um corredor dentro do supermercado, dizendo que eu roubava e era parte de uma gangue. Dizia que tinha imagens minhas escondendo carne, mas não é verdade, deve ser de outra pessoa preta”, disse Rodrigues, de acordo com reportagem do Correio de Santa Catarina.