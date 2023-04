Juiz que mandou prender Tacla Duran é sogro da filha de Moro

O filho do desembargador Marcelo Malucelli, o advogado João Eduardo Malucelli, é sócio do escritório de advocacia de Moro e é namorado de Júlia Wolff Moro, filha do ex-juiz edit

247 - O desembargador Marcelo Malucelli, do TRF-4, que determinação a prisão do advogado Rodrigo Tacla Duran, é duplamente ligado ao ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, e à sua esposa, Rosangela Moro, hoje deputada federal.

O filho do magistrado, o advogado João Eduardo Malucelli, é sócio do escritório de advocacia de Moro e é namorado de Júlia Wolff Moro, de 22 anos, filha mais velha do ex-juiz suspeito.

Tacla Duran já denunciou ter sido vítima de perseguição e extorsão para não ser preso pela Operação Lava Jato. Pelas redes sociais, Duran denunciou o conflito de interesses na decisão do desembargador do TRF-4. “Além de sócio do casal Moro, João Malucelli também é genro deles. Ele tem um relacionamento com Julia Wolff, filha mais velha de Rosângela e Moro”, afirmou Tacla Duran.

>>> Juiz Malucelli, que mandou prender Tacla Duran, tem ligações diretas com a família Moro

