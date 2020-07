Justiça do Paraná nega pedido do MP para lockdown no estado

247 - A Justiça do Paraná negou nesta segunda-feira (20) um pedido do Ministério Público para que fosse instaurado no estado um regime de lockdown.

Em decisão, o magistrado da 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba disse que "não cabe ao Poder Judiciário decidir a duração de eventuais medidas de isolamento social ou de restrição de atividades econômicas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento".

No começo de julho a Justiça do estado já havia negado outro pedido do MP no sentido de tornar mais rigorosas as ações de distanciamento social.

