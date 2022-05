Leonel Radde defende construção de diálogo entre Lula e policiais

Apoie o 247

247 – O vereador de Porto Alegre Leonel Radde, que é também um policial antifascista, elogiou a postura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de pedir perdão aos policiais, depois uma gafe sobre a categoria. "A fala do ex-presidente Lula, reconhecendo os policiais como trabalhadores e como uma categoria essencial na proteção da classe proletária, teve quatro vezes mais curtidas do que a média das demais postagens no Twitter. Esse é um dado que o PT tem que analisar e trazer para a campanha", disse Radde, em suas redes sociais.

O ex-presidente Lula, em discurso durante ato do 1º de Maio das centrais sindicais, em São Paulo, pediu desculpa para policiais por causa de uma fala em um evento de que participou no dia anterior. No sábado (30), Lula afirmou que Jair Bolsonaro "não gosta de gente, ele gosta de policial".

"Quando eu estava fazendo o discurso, eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele 'só gosta de polícia, não gosta de gente'. Eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais desse país, porque muitas vezes cometem erros, mas muitas vezes salvam muita gente do povo trabalhador. Nós temos que tratá-los como trabalhadores", afirmou.

"E eu pedi desculpas junto a vocês porque neste país não é habitual as pessoas pedirem desculpas. Estou há seis anos esperando que as pessoas que me acusaram o tempo inteiro peçam desculpas", completou.

