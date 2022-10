Lula: “quem é racista está transmitindo ódio, é preciso acabar de uma vez por todas com essa história”

Apoie o 247

247 - Durante campanha em Porto Alegre (RS) nesta quarta-feira (19), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se solidarizou com o cantor Seu Jorge, vítima de racismo durante um show na capital gaúcha na última sexta-feira (14), e afirmou que “é preciso de uma vez por todas acabar com essa história de que negro é uma raça inferior”.

“Quero demonstrar minha solidariedade ao Seu Jorge, porque ele é a mais recente vítima do racismo no Brasil. A gente não pode mais admitir preconceito. Quem é racista na verdade está transmitindo o ódio. O cidadão que comete racismo deve ser punido, o cidadão que é racista está transmitindo ódio, se achando superior e não podemos admitir isso”, declarou Lula a jornalistas.

“Nós temos a Constituição que diz que o racismo é crime inafiançável. O problema do preconceito do Brasil não é falta de lei, é uma questão que está na massa encefálica de uma sociedade que foi, durante 350 anos, escravista”, declarou ainda o candidato à presidência, que em seguida fez uma caminhada pela cidade.

Lula citou ter ouvido críticas por ter dito que a cúpula do evento do aniversário da independência do Brasil no Rio de Janeiro, onde Jair Bolsonaro foi a principal liderança, “parecia supremacia branca”. “O que eu vi hoje de manhã de uma mulher que não quis subir num elevador com um negro…”, exemplificou mais uma vez o petista, se referindo ao caso do humorista Eddy Jr .

“É preciso de uma vez por todas acabar com essa história de que negro é uma raça inferior” e para isso precisa de “muita cultura, muita educação”, reforçou Lula. “Na hora que a gente aprender, a gente vai ter uma sociedade muito mais civilizada”, completou.

Confira o trecho do discurso. As imagens são de Carlos Latuff:

