Manuela: o Brasil perde Aldir Blanc, um dos seus maiores

247 - A ex-deputada Manuela D'Ávila (PCdoB) usou suas redes sociais na manhã desta segunda-feira (04) para lamentar a morte de Aldir Blanc e enviar mensagens de apoio aos familiares do escritor e compositor.

“O Brasil perde Aldir Blanc, um dos seus maiores. Um abraço solidário para a família”.

O compositor e escritor Aldir Blanc, 73, faleceu na madrugada desta segunda-feira (4) no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. Aldir estava com coronavírus e seu quadro de saúde era considerado grave.

O Brasil perde Aldir Blanc, um dos seus maiores. Um abraço solidário para a família. — Manuela (@ManuelaDavila) May 4, 2020

