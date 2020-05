Manuela recebe indicação de Rosseto (PT) como seu vice em Porto Alegre

Portal Vermelho - A pré-candidata do PCdoB à prefeitura de Porto Alegre, Manuela d’Ávila recebeu mais um importante apoio ao movimento iniciado ainda no ano passado para construção de ampla aliança por Porto Alegre. O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), que reuniu mais de 70 pessoas virtualmente no último sábado (9), decidiu indicar Miguel Rossetto como pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo PCdoB para a prefeitura da capital gaúcha.

Manuela d’Ávila participou do final da reunião, junto com lideranças do PCdoB, como do presidente da legenda comunista, Adalberto Frasson, que afirmou: “a unidade da esquerda é uma exigência do momento duro e difícil que vive o povo de Porto Alegre”.

Para oficializar o apoio, o PT emitiu nota em que destaca a necessidade de apoiar um nome que melhor represente “uma alternativa para Porto Alegre” e que a apresentação de um quadro petista para a composição da frente política fortalece o projeto, que tem como centro “a defesa da vida de todas e todos porto-alegrenses e a preparação de um projeto de futuro” para a cidade. No mesmo documento, o PT afirma necessidade de um pacto de apoio mútuo de todo o campo progressista e democrático no segundo turno “para derrotar o neoliberalismo e o fascismo”.

Por meio das redes sociais, Manuela d’Ávila comentou da “saudade de estar nas ruas” e ressaltou a aliança selada para o próximo período.

“Foi extraordinário ver Olívio [Dutra], Tarso [Genro] e Raul [Pont, três ex-prefeitos petistas de Porto Alegre] e centenas de militantes juntos. Receber a tarefa de representar a tradição democrática, ética e transformadora do PT de Porto Alegre me deixa cheia de responsabilidade. Contar com meu amigo Miguel Rosseto, companheiro trabalhador e muito preparado é motivo de orgulho”, destacou.

“Vivemos dias difíceis e é verdade que a pauta eleitoral não está na ordem do dia. Mas sabemos que juntos teremos mais condições de lutar pra garantir direitos aos mais vulneráveis e nossas iniciativas de solidariedade. Depois, quando tudo isso passar, vamos debater com nossa gente em qual cidade queremos voltar a viver. Obrigada, companheiras e companheiros. Tenho a exata dimensão de nossos desafios e de minha responsabilidade”, escreveu Manuela.

Pré-campanha

Em meio a uma pré-campanha movimentada pela necessária mobilização solidária em favor de famílias que precisam de apoio diante da pandemia do novo coronavírus, Manuela tem focado sua campanha na solidariedade.

Em Porto Alegre, por meio do Instituto E se Fosse Você?, Manuela tem trabalhado pela conscientização da população e também na arrecadação de alimentos e itens de higiene para ajudar as famílias mais vulneráveis, que mais sofrem com a inação dos governantes de turno. O Instituto já conseguiu arrecadar e distribuir mais de 37 toneladas de alimentos, além de produtos de limpeza e higiene e máscaras.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.