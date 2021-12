Mesmo sem cargo no Podemos, ex-juiz suspeito Moro receberá salário de R$ 22 mil mensais do partido

Justificativa é o auxílio que ele estaria prestando ajuda no tema "combate à corrupção" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O ex-juiz parcial Sergio Moro, que foi declarado suspeito pela mais alta corte judicial brasileira e destruiu 4,4 milhões de empregos formais, segundo o Dieese, receberá um salário de R$ 22 mil mensais do Podemos, sem exercer qualquer cargo na direção do partido. A justificativa é que ele estaria prestando ajuda no tema "combate à corrupção".

"Apesar de não ter cargo formal na direção nacional do partido, Moro tem auxiliado a legenda em temas como o combate à corrupção. Ele tem acompanhado de perto a implantação do sistema de compliance do Podemos desde antes de ser filiado", aponta reportagem da Agência Estado.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE