Movimento "contra a corrupção" lança Danilo Gentili para presidente e Mamãe Falei para vice

247 - Um outdoor localizado em Curitiba, capital paranaense, retrata o desespero dos antipetistas e da direita tradicional brasileira com a próxima eleição presidencial, a ser realizada em 2022.

Diante de todo o fracasso de Jair Bolsonaro no governo e com o ex-presidente Lula de volta ao jogo político, já mostrando-se como candidato favorito ao Palácio do Planalto, o movimento "Curitiba Contra a Corrupção" instalou um outdoor sugerindo a candidatura do humorista Danilo Gentili à presidência, tendo como candidato a vice-presidente o atual deputado estadual Arthur do Val (Patriota-SP), o "Mamãe Falei".

