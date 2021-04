Negacionistas fazem buzinaço em frente a hospital e profissionais de saúde reagem: 'Respeite os pacientes'

247 - Negacionistas da pandemia decidiram fazer um buzinaço contra medidas de restrição no combate ao Covid em frente ao Hospital Municipal de Guaratuba, no litoral do Paraná, no sábado (3). Eles ainda defendem o uso de "tratamento precoce", com medicamentos sem eficácia para a doença. A informação é do G1.

O ato foi realizado neste sábado (3) e organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba (Acig). Profissionais da saúde reagiram estendendo cartazes com os dizeres “Silêncio, respeite os pacientes” e “Números têm nome”.

“Me entristeceu muito ver pessoas que lá atrás me ligaram de noite pedindo ajuda para um familiar com Covid, e outros que eu sabia que haviam perdido familiares”, criticou o secretário municipal de Saúde, Gabriel Modesto, ao G1.

“Foi difícil ver a forma como alguns nos receberam, com palavras contrárias, esquecendo que somos nós que estamos lá a qualquer horário lutando por eles”, completou Modesto.

