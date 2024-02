Novo juiz do TRE-PR pode assumir vaga na próxima semana e antecipar julgamento de Moro

Apoie o 247

247 - A aguardada nomeação do juiz José Rodrigo Sade para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) está próxima de ser concretizada. Após a indicação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Sade poderá assumir suas funções já na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro, dependendo da publicação oficial no Diário Oficial da União (DOU), informa o Blog do Esmael.

O não cumprimento dessa expectativa deixaria o TRE-PR com apenas seis juízes até a sessão presencial de 28 de fevereiro. Essa espera se torna crucial diante da relevância dos casos que aguardam julgamento. José Rodrigo Sade se juntará ao corpo de magistrados responsáveis por julgar ações contra o ex-juiz suspeito e hoje senador, Sérgio Moro (União-PR), tornando-se uma peça-chave nesse cenário. Sua nomeação foi resultado da lista tríplice aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 1º de fevereiro, com a escolha de Lula, anunciada em 7 de fevereiro.

Entre os casos pendentes está uma ação movida pelo Partido Liberal (PL) e outra pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. As legendas acusam Moro de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação em sua campanha para o Senado. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à cassação.

O relatório do caso é incisivo ao detalhar todas as acusações feitas pelas legendas, incluindo possíveis irregularidades, como o envolvimento em caixa dois, relacionadas à contratação de um escritório de advocacia pertencente a Luís Felipe Cunha, primeiro suplente de Moro, no valor de R$ 1 milhão, pago pelo União Brasil.

Os partidos afirmam que a pré-campanha de Moro para a Presidência da República e a consequente exposição do político influenciaram a disputa ao Senado. Moro inicialmente planejava concorrer ao cargo de presidente pelo Podemos, mas posteriormente lançou-se como candidato a deputado federal por São Paulo e, por fim, acabou concorrendo ao Senado pelo Paraná.

