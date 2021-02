Pai e filha de 4 anos são levados para hospital após afogamento

Um pai e uma filha, de 30 e 4 anos de idade, se afogaram no mar de Pontal do Paraná (PR) edit

247 - O Corpo de Bombeiros fez uma operação de socorro a um pai e a uma filha, de 30 e 4 anos de idade, após se afogarem na tarde deste sábado (13) no balneário Ipanema, em Pontal do Paraná, no litoral do estado.

A vítima mais grave foi a criança que, apesar de estável, apresentava mais riscos, de acordo com o Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

O pai e a filha foram levados de helicóptero para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

