Paulo Pimenta: Lava Jato foi uma assistente de acusação contra o Brasil nos EUA

“A Operação Lava Jato foi muito bem paga para ser um assistente de acusação do Brasil nos EUA”, revelou o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que acrescentou: “Foram 2,25 bilhões pagos pelos americanos aos serviços prestados por Moro e Dallagnol”. Assista edit

247 - O deputado Paulo Pimenta, em participação no programa Giro das 11 desta sexta-feira (17) na TV 247, ressaltou os esquemas escusos entre membros da força-tarefa da Lava Jato e o departamento de Justiça dos EUA. Segundo o parlamentar, a Operação Lava Jato foi muito bem paga para ser um assistente de acusação do Brasil nos EUA e seus membros “lucraram muito com a parceria”.

“Foram R$ 2,25 bilhões pagos pelos americanos aos serviços prestados por Moro e Dallagnol”, acrescentou Pimenta.

Pimenta também revelou que o PT, Psol, PCdoB, PSB, Rede e PV fizeram nesta quinta-feira (16) uma nova representação, que será remetida a parlamentares dos EUA, relatando todo o envolvimento do país na questão da Lava Jato e as irregularidades cometidas. “Precisamos ter uma investigação no parlamento americano para descobrir novas informações”, defendeu ele.

Os parlamentares pediram que "adotem as medidas legislativas apropriadas para expor essa ingerência externa inaceitável e responsabilizar os agentes e oficiais responsáveis".

No começo deste mês, a nova Vaza Jato apontou uma cooperação ilegal entre EUA e a Lava Jato. Foram divulgados os nomes de 13 agentes do FBI que atuaram na operação.



