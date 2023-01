Pepe Vargas: 'governo dá um passo importante para a reconstrução ao lançar em Carta de Brasília'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Pepe Vargas (PT-RS) destacou nesta sexta-feira (27) a importância da Carta de Brasília, um documento lançado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a uma reunião com governadores, em Brasília.

"Lula se reuniu hoje com as governadoras e os governadores para assinar a Carta de Brasília, um documento em defesa da democracia e do Brasil. Mais um passo importante para reconstrução do país e do respeito entre o povo brasileiro", escreveu o parlamentar no Twitter.

Na prática, a proposta do governo cria um Conselho da Federação, que terá representação dos governos federal, estaduais e municipais.

