PGR continuará coletando dados da Lava Jato até que seja intimada pela Justiça

247 - Mesmo com a decisão do ministro do STF Edson Fachin de suspender o compartilhamento de dados entre a Lava Jato e a PGR, integrantes da Sppea - Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da PGR - continuam na sede da força-tarefa de Curitiba coletando informações sobre a operação, informa Bela Megale, do jornal O Globo.

A Sppea somente irá parar a coleta de dados quando for intimada pela Justiça. A Procuradoria-Geral da República (PGR) vai recorrer da decisão do ministro Edson Fachin

Técnicos da PGR já fazem o trabalho de coleta de dados há duas semanas, mas afirmam que ainda falta obter parte significativa do material. Levaria cerca de um mês, segundo técnicos, para colher todos os dados da força-tarefa.

