PM de SC dá rasteira e espanca mulher durante prisão na zona rural

247 - Circula nas redes sociais nesta terça-feira (10) um vídeo mostra policiais militares de Santa Catarina agredindo uma mulher com violência no município de Mafra, norte do estado.

Um militar dá uma rasteira em uma mulher que já estava sendo presa. Ao cair no chão, ela fica com o rosto ensanguentado e, de acordo com a autora do vídeo, o pé dela também teve ferimentos.

‌‌‌“Você machucou ela! Precisa fazer isso? Machucou uma mulher, covardia de vários ‘polícias’, ela não fez nada”, grita a autora do vídeo contra os agentes. Eles apenas disseram que a mulher resistiu à prisão e por isso foi imobilizada.