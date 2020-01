Policiais Antifascismo denunciam festival neonazista em Canoas/RS: “vai haver punição a todos”

Revista Fórum - O policial civil Leonel Radde, membro do grupo Policiais Antifascismo, denunciou através de um vídeo divulgado pelo YouTube, a realização de um festival neonazista na cidade de Canoas/RS, no próximo dia 18 de janeiro.

Radde, que foi candidato a deputado estadual pelo PT no Rio Grande do Sul e teve mais de dez mil votos, avisa que estão programadas para participarem do festival bandas simpatizantes do movimento. De acordo com ele, segundo a lei 7716/89, apologia ao nazismo, atos de racismo são crimes e têm uma pena razoável.

